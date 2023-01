Mulher tenta fazer 2ª via do RG e acaba presa em Apucarana

Da Redação

Uma jovem, de 21 anos, acabou presa nesta segunda-feira (30), após tentar fazer a 2ª via do Registro Geral (RG), na Polícia Civil, em Apucarana.

Conforme informações da polícia, a mulher chegou no local solicitando o documento para poder ir viajar. Porém, ao colocar o nome dela no sistema, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ela expedido pela Comarca de Marilândia do Sul.

Ainda segundo a polícia, a jovem foi condenada a oito anos de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, a mulher permaneceu presa no local.

Bonés furtados em Apucarana

Uma facção localizada no Residencial Interlagos foi arrombada e centenas de bonés foram furtados. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã deste domingo (29) para registrar o crime.

Conforme a PM, a porta da frente do estabelecimento foi arrombada. No total foram furtados 700 bonés do time de futebol da Argentina. A polícia registrou um boletim de ocorrência.

A Polícia Civil deve investigar o caso e busca por imagens de segurança que ajudem na identificação dos ladrões.

