Mulher tenta atropelar ex, faz ameaças e promove ‘quebra-quebra’

Com a chegada da PM, a mulher não estava mais no local

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite desta terça-feira, 11, no bairro Recanto Novo Mundo, para atender a solicitação de um homem que afirmou estar sendo ameaçado pela ex-mulher.

De acordo com o boletim de ocorrências, ao chegar na residência, os policiais foram recebidos pela vítima, que contou que a ex-esposa dele, tentou atropelá-lo por várias vezes, e que o vizinho teria filmagens de câmera de segurança que mostram a ação. Ele relatou ainda que a mulher entrou em sua residência e jogou seus pertences no chão.

De acordo com ele, tudo começou quando a mulher esteve no local para pegar alguns objetos dentro da casa, mas após um desentendimento entre o casal por ciúmes, ela começou a fazer ameaças e dizer que seu atual namorado, iria matá-lo.

Ela também passou a danificar a residência, jogando as coisas no chão e jogando o carro, um Gol, no portão, que ficou danificado.

Com a chegada da PM, a mulher não estava mais no local, portanto, foi lavrado o boletim de ocorrências e o homem foi orientado pelos policiais.

