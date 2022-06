Mulher tem parada cardiorrespiratória após apanhar do esposo

Da Redação

Uma moradora do Residencial Solo Sagrado, em Apucarana, ficou gravemente ferida na madrugada deste sábado (4), após levar uma 'rasteira' do marido durante uma briga entre eles.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória, além de apresentar lesões aparentes no rosto e na cabeça. Dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionada, a mulher sofreu várias convulsões e foi levada para o Hospital da Providência.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi questionado sobre o que estava ocorrendo. Ele disse aos policiais que durante a briga, deu uma rasteira na companheira e ela acabou caindo no chão. Ao chegar na casa dos envolvidos, a equipe encontrou a mulher desfalecida, com parada cardiorrespiratória. Foi realizado o primeiro atendimento à vítima e acionada a equipe do Samu.

Segundo o boletim da PM, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Apucarana.