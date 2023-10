Mulher tem celular furtado dentro do terminal urbano de Apucarana

Mais um furto foi registrado no terminal urbano de ônibus de Apucarana, no norte do Paraná. A Polícia Militar foi chamada após uma mulher informar que teve seu celular, na cor vermelha, marca A22, Samsung, furtado. Segundo a vítima, ela só percebeu o crime depois que estava no ônibus.

No local, a vítima informou à PM que não tinha certeza se o crime ocorreu antes de entrar no transporte coletivo ou quando já estava no ônibus.

Foi realizada revista nas pessoas que estavam no ônibus, porém o celular não foi encontrado. A equipe orientou a vítima a realizar o bloqueio do celular. A equipe policial fez patrulhamento, mas ninguém foi preso.



