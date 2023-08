Mulher tem carteira furtada dentro de ônibus em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi furtada enquanto utilizava o transporte público nesta segunda-feira (01) em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima teve seus documentos, cartão de crédito e R$ 270 em dinheiro levado. O crime aconteceu na Rua Rio Branco, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher relatou que ao entrar no ônibus, uma outra pessoa que estava vestindo blusa preta e legging preta, e também com o pé enfaixo, entrou junto e começou a pedir passagem. Pouco despois, a vítima sentiu que levou um esbarrão.

Após isso, a mulher foi conferir a sua carteira e percebeu que os seus pertences haviam sido furtados. Além de R$ 270, cartões de crédito e documentos como o título de eleitor, CPF e a CNH foram levados da vítima.

Por conta do crime, a mulher procurou a PM para prestar queixa e realizar o Boletim de Ocorrências. Segundo os agentes ela foi orientada.

