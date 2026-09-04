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APUCARANA

Mulher tem carro furtado na Avenida Jaboti e aciona a PM

Veículo foi levado do Jardim Menegazzo; buscas foram feitas na região, mas ninguém foi preso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher tem carro furtado na Avenida Jaboti e aciona a PM
Autor Crime ocorreu na Avenida Jaboti, em Apucarana - Foto: Google Street View

Um veículo Hyundai Creta foi furtado na noite desta quinta-feira (3) na Avenida Jaboti, na região do Jardim Menegazzo, em Apucarana. O crime ocorreu enquanto o automóvel estava estacionado na via pública.

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Conforme as informações registradas pela Polícia Militar, a proprietária deixou o carro no local por volta das 18h30. Ao retornar, cerca de quatro horas depois, às 22h20, percebeu que o veículo não estava mais onde havia sido deixado e acionou o socorro imediatamente.

A equipe policial foi até o endereço, registrou o caso e repassou os procedimentos de segurança à vítima. Os policiais realizaram buscas pelas ruas do bairro e nas principais rotas de saída da cidade na tentativa de encontrar os suspeitos.

Apesar das rondas, o carro não foi localizado até o fechamento desta reportagem. O caso foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para tentar identificar a autoria do furto e recuperar o bem.

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´polícia Apucarana furto de veiculos notícias locais segurança pública
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