Mulher tem carro furtado após estacionar próximo de UPA em Apucarana

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, teve o carro, modelo Volkswagen Gol, furtado após estacionar o veículo próximo a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) durante a madrugada desta terça-feira (09).

De acordo com a Polícia Militar (PM) a vítima afirmou que foi para a UPA onde iria receber atendimento médico. No entanto, a mulher precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência para ser internada, segundo os policiais.

Enquanto estava internada, a mulher pediu para uma amiga ir buscar o carro onde ela tinha deixado estacionado, mas o carro não estava mais no local. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) um patrulhamento foi feito pela região, mas nem o carro, nem o suspeito do crime foram localizados.

