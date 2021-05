Mulher sofre queda de moto e câmera flagra acidente; veja

Continua após publicidade

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após um acidente de moto na Avenida Governador Roberto da Silveira na tarde desta quarta-feira (19). Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostram o momento em que a motociclista sofre a queda. Veja:

Câmera flagra queda de moto em Apucarana no inicio da noite desta quarta-feira (19) em Apucarana. tnonline

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para fazer o atendimento. De acordo com os socorristas, a mulher estava com uma suspeita de fratura em cotovelo e perna.



De acordo com a Polícia Militar (PM), que esteve no local para fazer o boletim de acidente de trânsito, a condutora da motocicleta caiu depois de se assustar com um veículo que teria cruzado a sua frente. O motorista do carro não parou para prestar socorro.

A mulher foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.