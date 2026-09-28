Mulher sofre importunação sexual durante viagem de ônibus entre Arapongas e Apucarana

Suspeito tocou a perna da vítima, que avisou o motorista; a mulher decidiu formalizar a denúncia apenas em seu destino final

Uma passageira de um ônibus de viagem foi vítima de importunação sexual na madrugada desta segunda-feira (28), durante o trajeto entre Arapongas e Apucarana. O veículo, que tinha como destino final a cidade de Curitiba, precisou interromper a rota no Terminal Rodoviário de Apucarana para que a Polícia Militar (PM) pudesse intervir na situação.

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De acordo com o relato da mulher aos policiais, o passageiro que ocupava a poltrona ao lado começou a passar a mão e a acariciar a perna dela, sem qualquer tipo de consentimento. Diante do abuso, a vítima reagiu de forma imediata: repreendeu o homem, saiu do assento e comunicou o ocorrido ao motorista.

Ao ser informado, o condutor seguiu até a rodoviária de Apucarana, onde estacionou o ônibus e chamou a polícia. No local, os agentes abordaram o suspeito, que é estrangeiro. Devido à dificuldade de comunicação pelo idioma, os policiais precisaram telefonar para o filho do homem para conseguir anotar seus dados de identificação.

Apesar do flagrante e da presença policial, a vítima optou por não registrar a denúncia formal na delegacia naquele momento, pois precisava seguir viagem. Ela foi orientada pela equipe médica e informou que procurará a Polícia Civil em sua cidade de residência para tomar as medidas legais cabíveis contra o autor. O boletim da ocorrência foi registrado pela PM para documentar o caso.