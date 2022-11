Mulher sofre agressões e tem perna quebrada pelo marido em Apucarana

Da Redação

A vítima foi encaminhada ao hospital.

Uma mulher de 41 anos teve uma perna quebrada e um corte na testa após ser agredida pelo marido, no Distrito do Pirapó, em Apucarana, na tarde deste sábado (19).

Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que após uma discussão o marido de 40 anos a agrediu com um trilho de cortina que causou um corte em sua testa.

Na sequência o homem teria roubado o celular da vítima e quando ela tentou recuperar o aparelho o suspeito a jogou de cima de um muro de aproximadamente 3 metros de altura, que fica em uma obra nos fundos da residência.

Na queda ela teria fraturado a perna. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros compareceram no local para socorrer a vítima que foi encaminhada para o hospital.

A mulher ainda informou à equipe que vem sofrendo agressões regularmente e que tem medo de denunciar o marido pois ele é uma pessoa extremamente violenta.

A polícia realizou o patrulhamento por toda a extensão do Bairro e repassou as características do mesmo as outras equipes de serviço, porém o homem não foi localizado.

