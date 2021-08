Da Redação

Mulher se estressa e chama PM após briga de irmã e marido

Neste domingo (8), a Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem, de 38 anos, por violência doméstica na área central da cidade.

A mulher disse que mora na mesma casa que a irmã e seu convivente, e que os dois estavam brigando. No local, a equipe fez contato com a solicitante, que relatou que o casal briga com frequência, e que usa drogas e bebidas alcoólicas junto.

A PM conversou com a mulher, que segundo o boletim, estava extremamente embriagada, e esbravejou dizendo que não havia chamado a polícia e que não desejava providência policial alguma. No entanto, ela informou à PM que tinha sido agredida pelo convivente, mostrando as lesões sofridas, relatando que havia sido estrangulada e sofrido agressões na face, que causaram um corte na testa e vermelhidão no rosto.

Diante dos fatos, prendeu o homem e o encaminhou para a 17ª SDP.