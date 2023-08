Mulher se esconde em banheiro enquanto tem casa furtada em Apucarana

Mulher chegou a segurar a porta do banheiro durante furto em sua casa

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, precisou se esconder no banheiro enquanto criminosos furtavam a sua casa na noite desta quinta-feira (10). Durante o furto, casal de bandidos quebrou diversos equipamentos eletrônicos e móveis, além de levar pertences da vítima.

A mulher relatou à Policia Militar que o casal chegou em sua casa em um carro por volta das 20 horas, e que chamaram pelo seu nome. Ela chegou a sair de casa e abrir o portão, mas não reconheceu as pessoas. Por isso, voltou para dentro e trancou a porta. Neste momento, ela ouviu o portão sendo arrombado e o casal entrando pela garagem. Com medo, a mulher correu e se escondeu no banheiro, mas os criminosos ainda arrombaram a porta da sala e entraram na residência.

De acordo com o Boletim de Ocorrências, a vítima teve sua casa toda revirada. Televisão, micro-ondas, gavetas de móveis e outros utensílios foram danificados. O casal ainda quebrou a porta do banheiro que a mulher estava, mas ela conseguiu segurar por dentro para que eles não entrassem. Após isso, os criminosos levaram a sua bolsa, documentos, cartões, uma caixa JBL 310, além de um secador de cabelo.

Segundo os PMs, os vizinhos foram ouvidos e afirmaram que um casal apareceu pela região, pedindo informações sobre a vítima. Eles disseram também que o casal estava em um carro modelo Chevrolet Celta. Os policiais fizeram patrulhamento, mas de acordo com os agentes, nada foi encontrado.

