Mulher sai do trabalho e descobre que teve carro furtado em Apucarana

Um carro foi furtado na tarde desta segunda-feira (10), em Apucarana, Norte do Paraná. O crime aconteceu na Rua Renê Camargo de Azambuja, esquina com a Rua Dr. Nagib Daher, no centro da cidade. Segundo informações da Policia Militar (PM), uma mulher que trabalha no comércio da cidade saiu do seu trabalho após o fim de expediente e se dirigiu até o local que havia deixado seu carro estacionado, um VW Gol.

Para a surpresa da trabalhadora, quando ela chegou no local, descobriu que seu carro havia sido furtado. Filmagens das residências próximas demonstraram que o crime aconteceu por volta das 15h.

Perante a situação, a mulher entrou em contato com o 10ª Batalhão da Policia Militar, relatando o caso. Segundo a PM, a equipe foi até o local e prestou atendimento para a vítima.

Ainda segundo a PM, caso alguém tiver informações sobre o veículo, que possui a placa "AKL0296 – PR", poderá passar as informações por meio do 190, ou através do disque-denúncia: 181.

