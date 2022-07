Mulher rouba mercado, agride funcionário na fuga, mas é presa pela PM

Da Redação

Depois de correr uma quadra e meia, ela abandonou a bolsa com os objetos

Uma mulher de 23 anos foi presa na noite desta quinta-feira, 07, em Apucarana, depois de ser flagrada roubando produtos de um supermercado no Bairro da Igrejinha. Funcionários do estabelecimento conseguiram seguir a ladra e acionar a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrências, um funcionário do mercado estaria acompanhado uma mulher em fuga depois de furtar alguns produtos do estabelecimento. Um homem, de 53 anos, relatou aos policiais que é responsável pelo gerenciamento de prevenção de perdas e furtos, e que viu, pelas câmeras de monitoramento, a mulher furtando objetos das gôndolas e ao tentar sair, foi impedida, então desceu correndo, segurando a bolsa com os objetos pela escada rolante e alcançada no portão do estacionamento subterrâneo, onde mais uma vez foi impedida sua passagem, porém ela agrediu o funcionário com unhadas e conseguiu correr para a rua. Mesmo assim, ela passou a ser seguida por outro funcionário. Depois de correr uma quadra e meia, ela abandonou a bolsa com os objetos.

Neste momento ela foi abordada pela PM e identificada. Foi constatado pela equipe que havia um mandado de prisão por furto contra ela, expedido pela 2° Vara Criminal da Comarca de Curitiba.

Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada juntamente com os objetos furtados, para a delegacia de Apucarana.

