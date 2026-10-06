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TENTATIVA DE ROUBO

Mulher reage a assalto no portão de casa e recupera celular em Apucarana

Homem fingiu estar armado e fugiu após a vítima derrubar o aparelho de sua mão; caso ocorreu no Jardim América

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher reage a assalto no portão de casa e recupera celular em Apucarana
Autor Homem tentou assaltar mulher e roubar celular no Jardim América - Foto: Agência Brasil

Uma mulher de 32 anos conseguiu evitar o roubo de seu celular ao reagir a uma abordagem na noite desta segunda-feira (5), no Jardim América, em Apucarana. O crime ocorreu no momento em que a moradora chegava em sua residência.

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Segundo as informações registradas pela Polícia Militar, a vítima havia acabado de desembarcar de um carro de aplicativo acompanhada de sua prima. Enquanto aguardava a filha abrir o portão de casa, um homem alto, magro e com barba grande se aproximou perguntando as horas. Logo em seguida, o suspeito chamou a mulher pelo próprio nome, o que a assustou, já que ela não o conhecia.

O criminoso disse então que "mandaram lhe falar uma coisa" e arrancou o celular das mãos dela. Em uma ação rápida, a mulher bateu na mão do assaltante, fazendo o aparelho cair no chão, e conseguiu pegá-lo de volta. O homem ainda insistiu, alegando que havia recebido ordens para levar o telefone, mas a vítima se recusou a entregá-lo.

Após a recusa, o suspeito colocou a mão no bolso da calça, fingindo sacar uma arma, e fugiu do local proferindo ameaças.

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A Polícia Militar foi acionada logo após o ocorrido e realizou buscas pela região. O suspeito, que vestia calça preta, camisa de botão e boné escuros, não foi localizado. A vítima recebeu as devidas orientações das autoridades sobre como proceder após o registro do caso.

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Apucarana ASSALTO Jardim América reação ao assalto roubo segurança pessoal
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