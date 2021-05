Mulher que teve casa incendiada pede ajuda

Continua após publicidade

Dona Vera da Silva teve a casa queimada no sábado de aleluia, dia 3 abril. Ela mora com o marido e dois filhos na residência que fica no terreno do antigo IBC, na Vila Nova, em Apucarana.

"É de material, mas o fogo que começou na fiação elétrica queimou desde o forro de madeira até o chão", explica.

Dona Vera é gari e pede ajuda para ganhar um freezer e um micro-ondas, que foram destruídos no fogo.

Ela usava compartimento para fazer geladinhos que vendia para ajudar na renda da família.

Quem puder ajudar a dona Vera, pode ligar para o telefone dela: (43) 99116-3560.

Veja a entrevista e as imagens de como foi o incêndio ocorrido na madrugada daquele dia: