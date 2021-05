Mulher que praticou roubos em banco e hotel é presa pela PM

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana prendeu uma mulher, de 40 anos, nesta quinta-feira (19), por falsidade ideológica na Rua Bandeirantes, área central da cidade.

A equipe informada sobre dois roubos em Apucarana, sendo um em um banco, no dia 16 de maio, e outro em um hotel, no dia 17 de maio, praticado por uma mulher, observou uma mulher com as mesma característica da câmera de segurança dos alvos dos roubos. Em um dos vídeos, a mulher estava com um cachorro porte médio, o qual foi visto com ela pela rua.

Desta forma, foi dada voz de abordagem à ela, foi solicitado documento, mas ela disse outro nome. Entretanto, conforme o boletim, a PM tinha ciência que a mesma já havia sido encaminhada por outros crimes em 2020 e ao confrontar seus dados na delegacia, a equipe chegou ao seu verdadeiro nome, o qual não possui nada em aberto.

A autora foi encaminhada até o primeiro cartório do 10º BPM para a lavratura do termo circunstanciado referente ao crime de falsa identidade.