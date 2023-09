Mulher que matou marido afirma que era vítima de violência doméstica

A mulher, de 41 anos, que matou Marcelo Ferreira da Luz, de 38, se apresentou na delegacia de Apucarana nesta terça-feira (5) e justificou a facada nas costas do marido alegando que ela era vítima de violência doméstica, segundo informou o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.

continua após publicidade

Após ser ouvida pelo delegado, a mulher, que estava acompanhada de um advogado, foi liberada. O crime ocorreu na residência do casal, na Rua Tapuias, no Conjunto Habitacional Sumatra, na manhã do último sábado (2). A morte de Marcelo foi confirmada por uma equipe de bombeiros. A autora da facada não foi encontrada no local após o assassinato.

-LEIA MAIS: Polícia Civil prende 9 pessoas em operação contra o tráfico de drogas

continua após publicidade

Segundo o delegado, ela contou no interrogatório que se defendeu do esposo, que estaria com ciúmes após eles chegarem de uma balada. "Ela explicou que teria ido a uma balada com o companheiro e, por uma crise de ciúmes, ele já teria iniciado algumas ameaças do que faria com ela quando chegasse na residência", disse Rodrigues.

A mulher disse ter sido vítima de violência doméstica em boa parte do relacionamento e que pegou uma faca que era guardada pelo próprio marido. "Quando chegaram na casa, ela alega que eles iniciaram uma discussão e que ele tentou a agredir. Ela falou que já vinha sendo vítima de violência doméstica durante o relacionamento e que naquele momento ela acabou pegando a faca", contou o delegado.

Ainda de acordo com Rodrigues, a autora alega que não teve intenção de matar e que, logo após o golpe, saiu da casa e procurou ajuda com pessoas conhecidas dela. O delegado afirmou que as investigações continuam, mais pessoas devem ser ouvidas e a Polícia Civil aguarda os laudos da Polícia Científica.

Siga o TNOnline no Google News