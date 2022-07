Mulher que iria entregar drogas no minipresídio de Apucarana é presa

Da Redação

Uma jovem, de 22 anos, foi presa por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (13), em Apucarana. A suspeita é de que ela iria entregar cocaína e maconha no minipresídio, onde o marido está preso.

Conforme o Subtenente Almir Freitas, denúncias no 181 informaram que drogas seriam entregues na unidade prisional e um Uber foi abordado. "Recebemos denúncias que foram verificadas pelo nosso Serviço de Inteligência, denúncias de que drogas seriam entregues no minipresídio, fizemos patrulhamento e abordamos um Uber que estava na Rua Colonial, no Jardim das Flores, nas proximidades do minipresídio. Dentro estava a mulher e solicitamos a presença de uma policial feminina para revista", explica.

Com a moça, que mora em Apucarana, os policiais encontraram 58 gramas de cocaína e 10 gramas de maconha. "Ela contou que a droga seria para os presos, que iria tentar entrar com as drogas nas partes íntimas, que o marido está detido. Abordamos mais uma mulher que também iria para o minipresídio, mas com ela nada foi encontrado. O motorista do Uber será ouvido como testemunha assim como a outra moça. Já a jovem de 22 anos foi presa por tráfico de drogas", finaliza.

