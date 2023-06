Mulher que estava desaparecida é encontrada na rodoviária de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Desaparecida desde a segunda-feira (26), uma mulher de 60 anos, moradora de Mauá da Serra, foi encontrada na rodoviária de Apucarana, norte do Paraná, nesta quinta-feira (29), pela Polícia Militar (PM).

O desaparecimento da idosa havia sido informado à PM pelo filho dela. Segundo ele, ela teria ido a uma consulta médica e retirar sua aposentadoria em Apucarana, com o ônibus da prefeitura, quando sumiu.

Como a mulher não possuí telefone, a família não tinha conseguido contato com ela desde então. Mais detalhes sobre o desaparecimento não foram informados.

Desaparecimento no Pirapó

Depois de três dias de buscas no Distrito de Pirapó, em Apucarana, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas pelo idoso Vicente Luiz da Cunha, de 89 anos, que está desaparecido desde a última sexta-feira (23), por volta das 16 horas, conforme familiares.

Sem êxito, a corporação informou que não dará sequência às buscas e o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil. Essa segunda-feira (26) foi o terceiro dia que os bombeiros foram ao distrito atrás do idoso. Três equipes trabalharam em buscas terrestres e contaram com ajuda de um drone particular. Para ler a matéria completa, clique aqui.

