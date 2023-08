Mulher que estaria levando drogas para menores é presa em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher, de 38 anos, que estaria levando drogas para menores de idade foi presa pela Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (24) próximo à "Praça da Onça", no centro de Apucarana, no norte do Paraná.

A polícia relatou que foi informada sobre a suspeita através de uma denúncia. A mulher, após ser localizada e receber voz de abordagem, cuspiu uma sacola plástica que escondia dentro da boca ao receber ordem da equipe.

Dentro da sacola, segundo a PM, haviam 14 pedras de crack, que foram apreendidas.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher estaria levando os entorpecentes para menores de idade, "agindo como um gerente".

Diante do flagrante, a suspeita, que já possuía passagens por tráfico de drogas, foi presa e encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial.

