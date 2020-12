Mulher que esfaqueou o próprio pai é presa pela PM - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar de Apucarana prendeu nesta quarta (2), uma mulher, de 26 anos, que esfaqueou o pai, na noite desta segunda (30), na Rua Joaquim Antônio dos Santos, no Jardim Cidade Alta, em Apucarana.

A prisão aconteceu na Vila Reis, em Apucarana. A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que devido ao seu estado foi encaminhado de ambulância até a Upa, de Apucarana para atendimento médico. De acordo com o boletim, a mulher estava sob efeito de drogas e bebidas alcóolicas, e brigou com o pai.

A autora foi levada até a delegacia de Polícia Civil de Apucarana, com utilização de algemas, pois, de acordo com a PM, estava alterada no momento da prisão.