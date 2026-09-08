Mulher que empurrava cadeira de rodas quebra perna após ser atropelada em Apucarana

Vítima foi levada ao Hospital da Providência; atropelamento aconteceu na Avenida Minas Gerais próximo à Autozone e à Farmácia São João

Uma mulher de 43 anos ficou ferida após ser atropelada por um Citroën C3 na noite desta terça-feira (08), no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Rua Firman Neto, no Jardim Apucarana, em Apucarana (PR). No momento do acidente, ela empurrava uma cadeira de rodas. Não havia ninguém sentado na cadeira.

📰 LEIA MAIS: Touro de rodeio escapa, mata mulher na rua e é morto por moradores no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima foi atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, consciente e orientada. Ela apresentava suspeita de fratura na perna direita e foi encaminhada ao Hospital da Providência.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



O Citroën C3 era conduzido por um homem de 72 anos. Segundo as informações iniciais, o veículo seguia pela Avenida Minas Gerais quando atingiu a pedestre no cruzamento com a Rua Firman Neto, próximo à AutoZone e à Farmácia São João.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O motorista permaneceu no local para prestar esclarecimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência no local. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas.