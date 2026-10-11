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JARDIM DAS FLORES

Mulher pula muro de casa pedindo pelo ex em Apucarana e PM é chamada

Homem relatou que estava no imóvel com a atual namorada quando a ex-companheira pulou o muro e passou a esmurrar a porta

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher pula muro de casa pedindo pelo ex em Apucarana e PM é chamada
Autor Foto: TNOnline

Uma mulher de 33 anos invadiu o perímetro de uma residência no Jardim das Flores, em Apucarana (PR) e foi abordada pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (11) após causar transtornos ao ex-companheiro, de 52 anos. Segundo a PM, o homem relatou que estava em casa com a atual namorada quando a ex-companheira pulou o muro e passou a esmurrar a porta, exigindo conversar com ele.

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Diante da recusa do morador para conversar, a mulher proferiu ofensas verbais contra ele. Quando a PM chegou ao local, ela ainda permanecia nas imediações e apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica. O homem informou que não tinha interesse em representar criminalmente contra a ex-companheira, solicitando apenas que ela deixasse o local.

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A mulher acabou indo embora. As partes foram orientadas e a ocorrência foi registrada pela PM.

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Apucarana Conflito notícias locais POLICIA MILITAR relacionamentos
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