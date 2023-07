Mulher procura por irmão desaparecido na zona rural de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma moradora de Apucarana, município localizado no Norte do Paraná, procurou a Polícia Militar (PM) na tarde deste domingo (23), por volta das 16h30, para relatar o desaparecimento do irmão na zona rural da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, José Cicero Vieira, de 44 anos, foi visto pela última vez na quinta-feira, 20 de julho. Desde então, a família não tem mais notícias dele.

Edna, a irmã do desaparecido, relatou às autoridades que tentou contato com o parente diversas vezes, mas ele não atende o aparelho celular.

Edna contou ainda que, após não ter notícias, decidiu ir na casa do irmão na manhã deste domingo. José Cicero mora na zona rural de Apucarana, na BR-376. Segundo informações da irmã, a residência estava fechada e sem sinal do morador.

A Polícia Militar de Apucarana registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento e orientou a familiar. Qualquer informação sobre o paradeiro de José Cicero Vieira pode ser repassada para a PM, por meio do 190.

