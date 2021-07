Da Redação

Mulher procura por companheiro desaparecido em Apucarana

Uma mulher registrou um boletim de ocorrência na tarde desta quarta-feira (21) na delegacia de Apucarana para informar o desaparecimento de seu companheiro Luiz Rogerio Raz de 46 anos.

Celia Ângela Matheus contou que viu Rogério pela última vez às 6h20 da manhã de terça-feira (20), quando ele saiu para trabalhar. A noite o homem não retornou para casa.

“Como ele passou a noite fora, hoje eu liguei para a empresa que ele trabalha, o patrão dele me informou que ele saiu ontem as 17:20h falando que iria em um churrasco em um bar, no Jardim Colonial ”, conta Celia.

A família está preocupada, além de não dormir em casa, Rogério não apareceu para trabalhar na manhã desta quarta-feira (21). “Ele não falta no trabalho, vai para o serviço até quando está doente”, explica Celia.

Rogério é de Arapongas, mora em Apucarana há 7 meses e tem um relacionamento com Célia há 3 meses.

“Eu faço um apelo para o Rogério, caso você veja essa matéria volte para casa, mesmo que você não queira mais ficar aqui, não tem problema, mas precisamos ter notícias suas”, diz Celia.

Se alguém souber do paradeiro do Rogério entrar em contato com a polícia através do 190 Polícia Militar ou 181 Polícia Civil ou ainda pelo celular (43) 9.8452-8030.

"O Rogério está vestido com uma de camiseta manga comprida cinza com punho vermelho, escrito Nogate na frente, está calçado com uma botina do trabalho preta e uma mochila preta com detalhe laranja, além de estar usando um boné preto. Está com a barba feita e cabelo cortado ele é grisalho" explica Celia.