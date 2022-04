Da Redação

Mulher procura PM Apucarana após homem tentar violentá-la

Uma mulher, de 21 anos, de Londrina, procurou a Polícia Militar (PM), de Apucarana, após ser violentada por um homem durante o trajeto Arapongas/Londrina, nesta sexta-feira (22).

Ela relatou para os policiais que estava em uma casa noturna de Arapongas com algumas amigas e disse que queria ir embora e um rapaz se ofereceu para levá-la até Londrina. No caminho, conforme a vítima, o homem tentou violentá-la e ela pulou para fora do veículo, um Fiat Palio, e pediu ajuda para um casal, que a trouxe para Apucarana.

De acordo com a PM, em certo momento, enquanto seu BOU era elaborado, a mulher foi atender o telefone e disse durante a ligação que 'odiava a polícia', e queria ir embora para Londrina a pé mesmo'. Conforme o boletim, a equipe iria levar a mulher até a rodoviária para ir embora. No entanto, ela foi embora do local.