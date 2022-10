Mulher perde R$5 mil após tentar comprar moto pela internet

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (30).

A Polícia Militar (PM) de Apucarana atendeu mais um caso de golpe. A vítima perdeu R$5 mil ao tentar comprar uma motocicleta, modelo Biz vermelha, que estava sendo anunciada no site de vendas na internet OLX. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira (30).

continua após publicidade .

A vítima contou que toda a negociação aconteceu com uma terceira pessoa, que tinha mensagens no celular comprovando a compra e venda, porém, alegou que foi induzida ao erro e transferiu via Pix R$5 mil para o suspeito.

-LEIA MAIS: Ladrões roubam comerciantes em Apucarana nesta madrugada

continua após publicidade .

Ela e o namorado foram até o cartório, para transferir a moto, porém, lá perceberam que caíram em um golpe. As vítimas foram orientadas e a polícia ressalta que é preciso ter cuidado ao negociar pela internet.

O que fazer para não cair em golpes?

O site de compra e venda OLX afirma que, para evitar golpes na hora de vender um veículo é importante jamais entregar o carro sem verificar se o pagamento foi identificado pelo banco.



Peça a Nota Fiscal para o vendedor, assim você tem certeza da procedência do produto e, caso esteja na garantia, ainda pode ter acessos às assistências técnicas da marca. A melhor forma de evitar esses golpes é sempre ligar para a pessoa, por WhatsApp não é a melhor opção, uma vez que a rede também pode estar clonada.

Siga o TNOnline no Google News