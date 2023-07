Mulher perde R$ 1,8 mil após golpista se passar por filho na região

Uma mulher de Lidianópolis, no Vale do Ivaí, procurou o destacamento da Polícia Militar (PM), de Jardim Alegre, após cair no chamado "Golpe do Falso Perfil" pelo aplicativo de WhatsApp nesta segunda-feira (3). Ela perdeu R$ 1.876 para os golpistas após fazer duas transferências.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Acidente mata motorista de carro no Norte Pioneiro

Ela contou aos policiais militares que recebeu uma mensagem, no qual uma pessoa se passava por seu filho e informava que havia trocado de número de telefone. Na mensagem, o criminoso solicitou que ela realizasse uma transferência por meio do serviço de pagamento Pix, no valor de R$ 643, para quitar uma suposta conta.

continua após publicidade

Apesar de ter questionado o nome diferente no comprovante, o estelionatário afirmou que o dinheiro seria destinado à conta de um amigo. Após realizar a primeira transferência, a vítima recebeu um novo contato do golpista, solicitando novamente um valor, desta vez de R$ 1.233,00. Acreditando estar realmente falando com seu filho, ela efetuou a segunda transferência para o mesmo CPF e destinatário.

Somente quando o estelionatário pediu dinheiro pela terceira vez é que a mulher começou a desconfiar de que se tratava de um golpe. Após perceber que foi enganada, a vítima foi orientada sobre os procedimentos necessários e registrou um Boletim de Ocorrência na 54ª Delegacia Regional de Polícia, em Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News