Mulher pede socorro em supermercado após ser enforcada pelo marido

Mulher procurou ajuda no supermercado

Uma mulher procurou ajuda em um supermercado de Apucarana, no norte do Paraná, após ser agredida pelo marido na noite de sexta-feira (2). O caso de violência doméstica ocorreu na Vila Formosa e mobilizou uma equipe da Polícia Militar (PM).

A vítima relatou à PM que chegou do trabalho por volta das 19 horas e foi tomar banho, momento que seu companheiro apareceu completamente embriagado e iniciou uma discussão. A mulher disse que após dar socos na porta do banheiro, o homem avançou e a enforcou prensando seu corpo na parede. Ele também ameaçou bater na vítima com o seu capacete, momento que a mulher conseguiu se desvencilhar e procurar ajuda em um supermercado próximo a sua residência.

Funcionários do estabelecimento acionaram a PM e uma equipe foi encaminhada até o supermercado. Diante do episódio de agressão, a mulher decidiu representar contra o marido que foi preso e encaminhado à delegacia. Durante a checagem no sistema, a Polícia Civil contatou que havia um mandado de prisão contra o homem pela falta de pagamento de pensão alimentícia.

