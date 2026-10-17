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AÇÃO DA GCM

Mulher pede socorro em festa infantil e companheiro é preso após dias de agressão em Apucarana

GCM foi acionada após pedido de ajuda feito pela vítima ao secretário de cultura de Apucarana, Rodrigo Almeida, que participava do evento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher pede socorro em festa infantil e companheiro é preso após dias de agressão em Apucarana
Autor Agressor foi abordado a poucos metros do local e conduzido à 17ª SDP pelos agentes da GCM - Foto: GCM

Um homem de 35 anos foi preso e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (17ª SDP) na noite de sábado (17), suspeito de agredir a companheira, de 20 anos, no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana (PR).

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A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada após uma denúncia de violência doméstica durante um evento infantil realizado na quadra do bairro. A solicitação foi feita pelo secretário municipal de Cultura, Rodrigo Almeida, que recebeu informações de que a mulher estaria sofrendo agressões do companheiro desde a noite anterior.

No local, a vítima relatou aos agentes que vinha sofrendo agressões físicas havia vários dias e que o homem tentava impedi-la de sair de casa.

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Segundo a GCM, o suspeito ainda passou em frente à quadra onde a mulher estava, aparentemente com a intenção de intimidá-la, e depois deixou o local. Ele foi abordado a poucos metros dali e conduzido à 17ª SDP pelos agentes da GCM.

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Apucarana assistência à vítima NOTÍCIAS Prisão Violência contra a mulher
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