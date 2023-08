Mulher pede socorro a PMs após ser espancada por ex-companheiro

De acordo com PMs, mulher estava com diversos hematomas pelo corpo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi parada na noite desta quinta-feira (24) por uma mulher que estava sendo agredida pelo ex-companheiro, em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu quando os policiais realizavam patrulhamento pelo Loteamento Solo Sagrado, por volta das 23 horas.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Mulher que estaria levando drogas para menores é presa em Apucarana

De acordo com os agentes, a vítima correu em direção à viatura pedindo socorro. No mesmo momento, os PMs também conseguiram ver um homem correndo em direção aos fundos de uma casa, onde havia uma região de mata.

continua após publicidade

A mulher relatou que o homem é seu ex-companheiro e que estava sendo espancada por ele no interior da residência. Além disso, o agressor havia quebrado o seu celular e divulgado fotos íntimas da mulher nas redes sociais.

Ainda como consta no B.O, quando saiu correndo da casa, o homem foi atrás da vítima com um tijolo na mão. Os policiais também afirmaram que a mulher estava com hematomas pelo corpo.

O autor das agressões ainda não foi encontrado pelos PMs.

Siga o TNOnline no Google News