Mulher pede para vizinha abaixar som e leva banho de água

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada na noite deste sábado (11), por uma mulher que informou que sua vizinha deu um banho de mangueira nela e molhou sua casa, após pedir para ela abaixar o som durante uma festa com cerca de 15 pessoas. A ocorrência foi registrada no Jardim Europa.



Por telefone, ela contou para a PM que pediu para a vizinha diminuir o volume do rádio, mas a autora não abaixou o som e ainda ficou tirando sarro dela. Ainda conforme a solicitante, o volume continuou alto e ela pediu novamente para que o som fosse abaixado.

Neste momento, a dona da festa jogou água com uma mangueira na solicitante, molhando a mulher, as paredes da casa e as calçadas da solicitante.

Quando a PM chegou no local, a festa já tinha terminado e a casa estava vazia.