Da Redação

Mulher negocia cadeiras e mesas e acaba na delegacia

Nesta quarta-feira (15), uma mulher, de 29 anos, foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, após comercializar 10 mesas e 40 cadeiras possivelmente roubadas pelo Facebook. A ocorrência foi registrada na Avenida Aviação. Quem acionou a Polícia Militar (PM) foi o sobrinho do comprador, que explicou para os policiais que seu tio, de 40 anos, tinha negociado os objetos no valor de R$1.900.

Conforme o solicitante, o comprador tinha acabado de buscar as mesas e as cadeiras no endereço citado, quando um idoso, de 72 anos, que passava pelo local, identificou os objetos como sendo de um outro comerciante que tinha alugado as cadeiras e mesas há cerca de 30 dias. Conforme o senhor, os objetos não tinham sido devolvidos.

Diante da suspeita, a Polícia Militar (PM) foi acionada. O solicitante explicou a situação para a PM, que momentos depois localizou a mulher responsável pela venda. Ao conversar com a mulher, ela disse que negociou os objetos a pedido do marido. A equipe pediu para ir até a casa dela para verificar se tinha mais algum objeto suspeito.

Porém, ao chegar no local, nada de ilícito foi localizado. Mesmo assim, a mulher foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, para explicar a situação.