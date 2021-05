Mulher morre no PAC; prefeitura esclarece caso

Continua após publicidade

A direção da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana emite nota informativa sobre o óbito de uma mulher de 40 anos no Pronto Atendimento do Coronavírus (PAC), na tarde desta terça-feira (11).

De acordo com o prontuário médico a paciente, trazida por familiares, deu entrada no PAC às 13h10 com um quadro de insuficiência respiratória aguda grave, com saturação do oxigênio em 37%. A escala normal é de 95% a 100%.

A paciente foi prontamente atendida pela equipe médica do PAC e, ao mesmo tempo, foi acionado o SAMU para dar suporte ao atendimento e realizar a transferência para o Hospital da Providência. Médicos do PAC e o médico intensivista do SAMU realizaram manobras de estabilidade da via área, sendo fornecido oxigenoterapia, acesso venoso (soro) e intubação da paciente. Contudo, apesar de todos os esforços da equipe médica, a paciente veio a óbito às 13h30, vinte minutos após sua chegada no Pronto Atendimento do Coronavírus.

A paciente teve o exame positivo para Covid-19 confirmado nesta terça. A direção da Autarquia Municipal de Saúde faz um alerta geral à população para que, em casos de insuficiência respiratória aguda grave (muita dificuldade para respirar), seja imediatamente acionado o SAMU.