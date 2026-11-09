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VILA REIS

Mulher morre dois dias após tomar injeção de vitamina B12 em Apucarana; morte será investigada

Equipe do Samu foi chamada para atender a ocorrência, mas a médica plantonista solicitou a presença de peritos para apurar a causa exata da morte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher morre dois dias após tomar injeção de vitamina B12 em Apucarana; morte será investigada
Autor Foto: Arquivo TNOnline

A morte de uma mulher está sendo investigada pelas autoridades de Apucarana após ela morrer na madrugada desta segunda-feira (9), no distrito da Vila Reis. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta da meia-noite e vinte para prestar apoio a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma residência.

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No local da ocorrência, a médica plantonista do Samu optou por não atestar o óbito como causa natural. A decisão do protocolo médico foi tomada após os familiares relatarem que a paciente havia recebido uma injeção de vitamina B12 há cerca de dois dias. Diante desse histórico recente e da ausência de um diagnóstico claro no momento do atendimento, a profissional de saúde determinou que a situação exigia uma investigação mais aprofundada.

Com a necessidade de exames periciais, o local foi preservado pela PM até a chegada dos órgãos competentes. Equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao endereço para realizar os levantamentos iniciais e providenciar o recolhimento do corpo. Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas exatas do falecimento deverão ser esclarecidas após a conclusão dos laudos do IML.

A Polícia Civil investiga o caso. O delegado André Garcia informou que aguarda o resultado do laudo de necropsia, que irá determinar as causas da morte.

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