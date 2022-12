Mulher morre após capotamento no Contorno Sul de Apucarana

Da Redação

Uma mulher, de 73 anos, morreu após um capotamento registrado na tarde desta quarta-feira (28), no Contorno Sul, de Apucarana. O acidente ocorreu em frente ao Curtume Apucarana Leather. Outras três pessoas da mesma família ficaram feridas.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana e de Arapongas, além dos Bombeiros, foram até o local para socorrer as pessoas que estavam dentro do Hyundai HB20. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência.

No carro estavam o filho da vítima fatal, um homem, de 48 anos, a esposa dele, de 45 anos que conduzia o veículo, e a filha, de 18 anos. "Chegamos no local e a PRF já estava sinalizando a pista e as duas ambulâncias atendendo as vítimas. Ainda não podemos confirmar a causa do acidente, pois não chovia no momento do acidente. Provavelmente, uma colisão seguida de capotamento, mas ainda não podemos confirmar nada", explica o subtenente Márcio Leal de Souza, do Corpo de Bombeiros.

O veículo envolvido no acidente tem placas de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e vinha de Curitiba sentido Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência. A causa do acidente será apurada pelos órgãos responsáveis.

Assista ao vídeo:

Acidente grave é registrado no Contorno Sul de Apucarana - Vídeo por: TNOnline



