Mulher morre após cair do sexto andar de prédio no Centro de Apucarana

Uma mulher de 38 anos morreu após cair do sexto andar do Edifício Residencial Goiânia no início da tarde desta quarta-feira (20), na região central de Apucarana.



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O prédio fica na Rua Desembargador Clotário Portugal, próximo ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), no prédio construído para ser o Hospital de Apucarana (H.P.). Profissionais do PAI foram os primeiros a prestar atendimento à vítima logo após a queda. Apesar das tentativas de socorro, a mulher sofreu ferimentos gravíssimos e morreu poucos minutos depois, ainda no local.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência. Duas ambulâncias do Samu, um caminhão do Corpo de Bombeiros e uma equipe de resgate estiveram no local.

A médica do Samu, Vera Lúcia Lorenzon, explicou que a equipe encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. “Entrou na nossa regulação uma ocorrência de PCR de uma pessoa que havia caído do prédio. Infelizmente, foi constatado o óbito”, afirmou.

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Segundo a médica, a vítima morreu logo após a queda. “Quando a equipe chegou aqui, ela já estava sem vida e estava sendo reanimada pela equipe do PAI que prestou os primeiros atendimentos”, disse.

A médica também destacou a importância de atenção à saúde mental. “Esse quadro de autoextermínio está se tornando algo muito preocupante”, comentou.

Apesar das tentativas de atendimento, a vítima morreu ainda no local. O corpo permaneceu na área externa do edifício até a chegada dos órgãos responsáveis pelos procedimentos periciais.

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Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias da queda. A Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) também foram acionados.

SEGUNDO CASO

É o segundo caso de morte de queda de prédio no centro de Apucarana. O primeiro ocorreu no final do mês passado, quando uma mulher de 41 anos morreu após cair do sétimo andar de um edifício comercial localizado na Rua Osório Ribas de Paula, na área central da cidade.



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