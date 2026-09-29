Mulher morre aos 38 anos e gera comoção em Apucarana
O corpo de Beatriz é velado na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento será nesta quarta (30), às 17h, no Cemitério Cristo Rei
A apucaranense Beatriz Daniele de Arruda morreu aos 38 anos nesta terça-feira (29) após complicações causadas por uma enfermidade.
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Informações de pessoas próximas à família indicam que ela teria descoberto um câncer recentemente durante um procedimento cirúrgico e após complicações, ela não teria resistido. No entanto, as informações ainda não foram confirmadas pela família.
Beatriz deixa duas crianças pequenas e o marido.
O corpo de Beatriz é velado na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa, desde a noite de terça-feira e o sepultamento está marcado para as 17h desta quarta-feira (30), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.
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