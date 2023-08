Mulher mantém marido em cárcere privado por dois dias em Apucarana

Uma moradora de Apucarana, no Norte do Paraná, teria mantido o próprio marido em cárcere privado durante dois dias em uma residência localizada na Vila Rural Nova Ukrânia. As autoridades foram acionadas na manhã desta terça-feira (22), depois que o homem tentou fugir e foi ameaçado com uma faca.

continua após publicidade

De acordo com informações apuradas pelo TNOnline, a mulher teria saído e trancado o esposo, de 43 anos, dentro da residência. A vítima relatou à reportagem que a suspeita fechou a porta pelo lado de fora, no entanto ele conseguiu fugir e acabou sendo ameaçado de morte por ela.

- LEIA MAIS: Jogo entre Apucarana Futsal e Cianorte termina em briga generalizada

continua após publicidade

O marido contou ainda que a mulher jogou óleo quente na mão dele nos últimos dias. Ele chegou a procurar a delegacia, mas afirmou que o caso teria sido mal interpretado e os policiais questionaram se a mulher desejava prestar queixa na Lei Maria da Penha. O homem disse que ficou "sem entender nada", porque a mulher que havia "batido" e "judiado" dele.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) atenderam a ocorrência na Rua Engenheiro Eugênio Ostrenski. O homem teria conseguido acionar as autoridades e pedir ajuda.

Ao final da ocorrência, a mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana alterada.

Mesma casa, outro caso

Conforme apurações, essa mesma casa teria pegado fogo em setembro do ano passado. Na época, a moradora contou à reportagem que estava trabalhando quando foi avisada que o imóvel estava em chamas. Ela acreditava em um incêndio criminoso.

Siga o TNOnline no Google News