Da Redação

Mulher leva 'voadora' de ladrões durante caminhada no Jaboti

Um homem, de 20 anos, e um adolescente, de 16 anos, foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, nesta quinta-feira (2), após agredir e roubar o celular de uma mulher que caminhava pelo Lago Jaboti. A ocorrência foi registrada por volta das 17 horas.

Ao chegar no local, a Polícia Militar (PM) conversou com a vítima, que informou que estava andando, quando viu dois homens se aproximarem. Os assaltantes deram uma 'voadora' nas costas da mulher, que acabou caindo no chão e ainda levaram seu celular.

Conforme a vítima, após a ação, os dois entraram na mata da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), nas proximidades do Hospital do Coração. Após receber as características dos suspeitos, a PM entrou na mata e minutos depois conseguiu localizá-los. Diante dos fatos, ambos foram levados para a 17ªSDP.