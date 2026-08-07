Mulher leva tapas de homem desconhecido no meio da rua em Apucarana

Vítima de 28 anos passava perto de um estabelecimento comercial na madrugada desta sexta-feira (7) quando sofreu o ataque

Uma mulher de 28 anos foi vítima de agressão na madrugada desta sexta-feira (7), em Apucarana (PR). Ela relatou à Polícia Militar (PM) que foi atacada de forma repentina por um homem desconhecido enquanto caminhava pela Rua Oswaldo Cruz.

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De acordo com a ocorrência, registrada por volta das 2h30, o suspeito se aproximou e deu diversos tapas no braço da vítima. Apesar da violência e do susto, a mulher não apresentava machucados ou ferimentos visíveis após o episódio.

Logo após a agressão, o homem fugiu. Os policiais realizaram buscas tanto no local do ataque quanto nos arredores da Vila Formosa, endereço onde a equipe prestou o atendimento, mas não conseguiram localizar o suspeito.

A mulher foi amparada pela equipe e recebeu todas as orientações necessárias sobre os próximos passos para registrar o caso formalmente e buscar seus direitos.