Mulher leva pancada na cabeça e desmaia durante roubo em Apucarana

Uma mulher ficou com várias lesões após ser assaltada na tarde desta segunda-feira (9) em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo a vítima, ela foi agredida com uma pancada na cabeça e chegou a desmaiar antes de ser roubada.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a mulher reside atualmente em Califórnia, mas já morou em Apucarana. Nesta segunda-feira (9), ela teria ido visitar uma amiga no Distrito do Barreiro. Quando ela caminhava pela rua, próximo a um posto de saúde, ela foi agredida e assaltada. O criminoso levou apenas o celular da vítima.

Após acordar do desmaio, a mulher percebeu que estava com o olho roxo, inchaço na cabeça e hematomas nos braços e nas costas. Como relatou aos PMs, ela então teria ido a pé até a rua Octávio de Sá Barreto, no Jardim Ponta Grossa, onde populares viram a situação da mulher e chamaram a polícia e o Samu. Por conta dos ferimentos ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

