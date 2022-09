Mulher leva mordida no rosto e tem celular furtado pelo ex-namorado

Da Redação

Um rapaz de 26 anos foi preso na madrugada deste sábado (10), no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, em Apucarana. Poucos minutos antes, ele havia agredido a ex-mulher e furtou o celular da vítima. Durante as agressões, o homem chegou a dar uma mordida no rosto da vítima.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o bairro e conseguiu localizar o acusado das agressões nas proximidades de uma praça. Quando foi abordado, o homem estava com o celular e com as chaves da casa da vítima. Perguntando sobre os objetos, ele informou que eram da ex-mulher.

No endereço da vítima, de 36 anos, os policiais encontraram a mulher, que apresentava marcas nos braços e no rosto, decorrente das agressões. Ela foi orientada e encaminhada para atendimento médico. O homem foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial, para os procedimentos legais.

