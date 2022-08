Mulher joga óleo quente no marido após ser ameaçada com enxada

Da Redação

Ligações no 190 da Polícia Militar (PM) de Apucarana informaram que um homem, que carregava um machado, estava tentando agredir a esposa. Uma equipe foi com urgência até a Vila Rural Nova Ucrânia, no começo da noite deste sábado (6).

De acordo com a PM, ao chegar no endereço, encontrou o homem com um corte na cabeça e ardência no rosto. A mulher também estava no local e contou que o marido estava embriagado, que tiveram uma discussão e o esposo, usando um machado, realizou diversas ameaças.

A PM repassou que a equipe chegou a ir na casa do casal outras vezes, mas o homem conseguia fugir pelos fundos. A mulher detalhou que ela estava na cozinha, fazendo frituras, quando o marido a surpreendeu com uma enxada, tentando agredi-la.

A mulher disse que jogou a gordura quente no rosto do homem e ainda bateu com a frigideira na cabeça dele.

O homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), lá foi realizado uma sutura com três pontos, depois de avaliado pela equipe médica, foi liberado e levado direto para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

