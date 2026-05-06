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JARDIM DAS FLORES

Mulher invade casa, agride ex-marido e destrói televisão em Apucarana

Filha adolescente impediu que o pai fosse estrangulado e acionou a Polícia Militar; agressora estaria em surto

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.05.2026, 07:39:46 Editado em 06.05.2026, 07:39:43
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Mulher invade casa, agride ex-marido e destrói televisão em Apucarana
Autor Agressão ocorreu em residência no Jardim das Flores - Foto: Reprodução

Um homem foi agredido e ameaçado de morte pela ex-mulher na noite de terça-feira (5), no Jardim das Flores, em Apucarana. A agressora pulou o muro da residência, forçou a entrada e atacou o morador, chegando a derrubá-lo no chão para tentar estrangulá-lo.

-LEIA MAIS: Invasores sabotam alarme e furtam laboratório no centro de Apucarana

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A violência só foi interrompida porque a filha de 17 anos do ex-casal interveio e chamou a polícia. Durante a invasão, a mulher rasgou a camisa do ex-marido, o feriu no tórax e destruiu uma televisão ao arrancá-la do suporte e jogá-la no chão. Segundo a adolescente relatou aos policiais, a mãe sofre de transtorno bipolar e estava em meio a uma crise.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, a situação já estava controlada. O homem optou por não registrar queixa formal naquele momento. A mulher foi advertida pelas autoridades e deixou o imóvel, mas fez uma última ameaça de morte antes de sair, dizendo que o ex-marido "dormiria e não acordaria mais".

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AGRESSÃO ameaça de morte Apucarana intervenção policial transtorno bipolar violência domestica
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