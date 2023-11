Mulher grávida é agredida com soco na cabeça pelo companheiro

Uma mulher foi agredida com um soco no rosto pelo companheiro bêbado na noite desta quinta-feira (16) em Apucarana, no norte do Paraná. Conforme a Polícia Militar (PM) a vítima estava com cinco crianças durante a agressão. O caso aconteceu no Jardim Catuai III.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por num vizinho que teria presenciado a agressão e teria afirmado que a mulher estava com algumas crianças que estavam chorando.

Ao chegar no local, os agentes fizeram contato com a vítima que relatou que o marido estava em uma mercearia bebendo e que ela foi até o local para buscá-lo. No caminho de volta para casa ela teria sido agredida pelo homem.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) a mulher não quis representar contra o marido, mas por conta de ela estar com cinco crianças, foi deixada em uma outra residência pelos agentes.

