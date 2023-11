Mulher furta mochila de livraria e é presa em Apucarana

Uma mulher foi presa no início da tarde desta segunda-feira (13) após furtar uma mochila de uma livraria localizada na rua João Candido da Silva no centro de Apucarana, no norte do Paraná. Após o crime, a mulher foi abordada pelos funcionários da loja no pátio do Posto Catedral.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os funcionários afirmaram que a mulher entrou na loja, furtou o item e saiu em direção da praça. Quando os policiais chegaram, a suspeita foi identificada e os agentes constataram que ela já possuía várias passagens pelo mesmo crime.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a própria mulher afirmou que é usuária de crack e havia furtado o item para comprar drogas. Ela foi encaminhada para a delegacia da cidade.

