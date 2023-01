Mulher fratura a perna após ser atropelada no centro de Apucarana

Da Redação

A vítima do atropelamento foi encaminhada para o Hospital da Providência

Um atropelamento foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (19), em Apucarana, norte do Paraná. Uma mulher, de 42 anos, foi atingida por uma motocicleta no cruzamento entre a Rua Dr. Oswaldo Cruz e a Avenida Curitiba, no centro da cidade.

A princípio, a vítima foi atropelada ao tentar cruzar a faixa de pedestre no momento em que o semáforo estava aberto para a circulação de veículos. Uma motociclista que transitava pelo local não viu a mulher e acabou atingindo-a.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para atender a ocorrência. Segundo as informações dos socorristas, existe a possibilidade da vítima ter sofrido uma fratura em uma das pernas.

Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada para o Hospital da Providência para receber os devidos cuidados.

