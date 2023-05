Mulher foragida por roubo é presa pela PM em Apucarana

A Polícia Militar (PM) cumpriu um mandado de prisão em aberto contra uma mulher, de 36 anos, na tarde desta terça-feira (30), no Parque Bela Vista, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo o Soldado Farias, a mulher responde pelo crime de roubo agravado. "Recebemos informações anônimas de que a pessoa estaria transitando no bairro. A equipe então realizou diligências no local e encontrou ela. Foi dado voz de abordagem, ela não reagiu, e constatamos a veracidade do mandado", contou.

A mulher foi encaminhada para PM à 17ª Subdivisão Policial.

